С сегодняшнего дня телеканал «Россия 1» выходит в формате шестнадцать на девять

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.01.2017 12:47

Формат 16 на 9 - общепринятый мировой стандарт, сейчас все новые телевизоры и видеокамеры производятся для создания и транслирования именно такой картинки. Эти пропорции наиболее близки к золотому сечению.

Принципу, который художники всех времён использовали при создании своих творений.

ДМИТРИЙ ШЕРСТНЁВ, МОНТАЖЁР ГТРК "ПСКОВ":

Для нас это первый шаг к тому, чтобы делать картинку в формате HD, то есть высокой чёткости, это киношный формат и зритель будет воспринимать картинку более объёмной и более полной.

Новшество оценят обладатели современных телевизоров, для них картинка наконец-то будет полной, нужно только выбрать в настройках канала формат шестнадцать на девять, либо "широкоэкранный", а вот на экранах предыдущего поколения картинка будет несколько деформирована.

Регина Кадырова