С сегодняшнего дня телеканал «Россия 1» выходит в формате шестнадцать на девять

Формат 16 на 9 - общепринятый мировой стандарт, сейчас все новые телевизоры и видеокамеры производятся для создания и транслирования именно такой картинки. Эти пропорции наиболее близки к золотому сечению.
Принципу, который художники всех времён использовали при создании своих творений.
ДМИТРИЙ ШЕРСТНЁВ, МОНТАЖЁР ГТРК "ПСКОВ":
Для нас это первый шаг к тому, чтобы делать картинку в формате HD, то есть высокой чёткости, это киношный формат и зритель будет воспринимать картинку более объёмной и более полной.
Новшество оценят обладатели современных телевизоров, для них картинка наконец-то будет полной, нужно только выбрать в настройках канала формат шестнадцать на девять, либо "широкоэкранный", а вот на экранах предыдущего поколения картинка будет несколько деформирована.
Регина Кадырова
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