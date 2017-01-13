В День печати в администрации города встретились редакторы всех псковских средств массовой информации

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.01.2017 17:43

Сегодня в России отмечают день печати. Это дата связана с началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости». В Пскове в этот день по традиции в администрации города встречаются редакторы всех псковских средств массовой информации. Как отметил глава города, Иван Цецерский, взаимодействие журналистов и местного самоуправления очень важно как для власти, так и для каждого жителя города.

Это всесторонняя поддержка, обратная связь, конструктивная критика от читателей, зрителей и слушателей, совместное решение проблем и поиск решений. За оперативное и объективное освещение событий городской жизни коллективам СМИ вручили благодарственные письма. Отметил Иван Цецерский и ГТРК "Псков" за развернутые материалы о капремонте, ремонте дорог и моста 50-летия Октября, о мероприятиях в рамках празднования Года Довмонта и подготовке к международным Ганзейским дням. Последняя тема стала ключевой и в работе других средств массовой информации.

ИРИНА ФЕДОРОВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ "ПСКОВСКАЯ ПРАВДА":

В прошлом году мы очень много публикаций посвящали изменениям в городском пространстве, в городской среде, что происходило, поэтому полагаю, что та связь, которая у нас есть, те конструктивные взаимоотношения, та возможность получить оперативно ответы на наши вопросы, от нее выигрывают все: и читатели, и администрация города, и безусловно жители.

Дина Перевозчикова