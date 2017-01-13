Экономия средств заставляет объединять классы в Невельских школах: как это скажется на качестве образования

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.01.2017 17:15

В Невельском районе несколько сельских школ готовятся к серьёзным преобразованиям. Предполагается, что с первого марта все предметы, кроме русского языка и математики, будут преподаваться в двух классах одновременно. Так, например, у одиннадцатиклассников, которым необходимо готовиться к ЕГЭ, уроки будут проходить совместно с десятым классом. Причина такой оптимизации - экономия средств. Учителя, ученики и родители с такими методами экономии категорически не согласны. Ведь на таких уроках в первую очередь будет страдать качество образования.

Пока седьмой класс занимается практикой, восьмиклассники изучают теорию. Теперь так выглядит урок информатики в Усть-Долысской средней школе. Но это, говорят учителя, полбеды. Если с преподаванием информатики или музыки одновременно в двух классах они уже справляются без проблем, то за остальные, основные предметы школьной программы, переживают куда сильнее. А ведь такая перспектива создания разновозрастных групп может ждать эту сельскую школу уже с марта этого года.

ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Как сдать экзамен на пять, с учётом того, что учителю приходится уделять ученикам в два раза меньше внимания. Арифметика непростая. К счастью, на ЕГЭ по математике такого вопроса не будет. Но, может быть, эта задача поможет справиться с экзаменом по обществознанию. Ведь что обозначает термин "оптимизация" ученики этой школы знают не понаслышке.

Как в условиях такой тотальной оптимизации организовать учебный процесс педагоги представляют с трудом.

ТАТЬЯНА СЕВОСТЬЯНОВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ УСТЬ-ДОЛЫССКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:

Как можно объединить литературу, если это основной допуск до ЕГЭ, до всех выпусков, до всех экзаменов для учащихся. Литература обширнейшая, программа не укладывается даже в час урока.

Помимо качества образования уменьшиться нагрузка, а значит и зарплата учителей.

ИРИНА ФЛАВЬЯНОВА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ УСТЬ-ДОЛЫССКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:

Многие сельские наши учителя, в нашей школе, планируют её покинуть, потому что на такую зарплату, какая, например, будет у меня в результате этого объединения, я просто своих троих детей не прокормлю.

Если всё же объединение классов произойдёт, то педагогам Усть-Долысской школы придётся перенимать опыт у коллег из соседней Новохованской школы. Здесь уже давно проводят объединённые уроки. Учителя переживают - не стало бы хуже.

АНТОНИНА МАШАРОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НОВОХОВАНСКОЙ ШКОЛЫ:

Теперь наше Управление образования предлагает нам объединить 4 класса, чтобы половину предметов учитель работал с четырьмя классами сразу. Это очень трудно будет.

Обычно классы объединяют, когда мало детей, один-два ученика, или когда не хватает денег на зарплату учителям. Директор Усть-Долысской школы называет именно вторую причину - финансовая дыра в школьном бюджете.

ВЛАДИМИР ГУЛЬТЯЕВ, ДИРЕКТОР УСТЬ-ДОЛЫССКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:

Как по данным, которые дала централизованная бухгалтерия Управления образования, не хватает финансов на зарплату учителям. На юридическое лицо не хватает два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч.

Учителя уже подписали официальные уведомления о том, что их зарплата изменится в связи с объединениями классов. В Управлении образования Невельского района про оптимизацию не то чтобы не слышали, но считают, что говорить о таких реорганизациях преждевременно. По словам Ольги Кобзевой, создание разновозрастных групп - это всего лишь один из возможных вариантов решения проблемы. Но проблема всё же есть, экономить нужно.

ОЛЬГА КОБЗЕВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО РАЙОНА:

В связи с тем, что финансирование именно малокомплектных сельских школ, оно не полное на сегодняшний день. Мы только знаем свои цифры и каждое образовательное учреждение знает цифры на 8 месяцев. Цифра, которой мы располагаем, она на сегодняшний день, естественно, меньше, чем мы получали на 2016 год.

Однако в областном Управлении образования нам сказали совершенно противоположное. Денег из областного бюджета на Невельский район в этом году выделено на несколько десятков тысяч больше, чем в прошлом. Поэтому оптимизация не обоснована.

АЛЕКСАНДР СЕДУНОВ, НАЧАЛЬНИК ГОСУПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Говорить о том, что денег стало меньше в фонде оплаты труда какого-либо района совершенно неправомерно. Ещё раз хочу сказать, что деньги запланированы на весь бюджетный год, на 12 месяцев. И ни о каких средствах, которые доведены лимиты якобы на 8 месяцев, быть не может. Почему сложилась ситуация, когда из-за некоторых каких-то цифр планируются какие-то объединения в классах, наверно, сейчас комментировать сложно. Мы ситуацию безусловно возьмём на контроль.

Областные власти намерены взять на контроль ситуацию в каждом конкретном образовательном учреждении Невельского района. А педагогические коллективы школ в свою очередь надеются, что их мнение будет услышано.

Виктория Писукова, Юрий Ильин, Денис Алексеев