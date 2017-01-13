МЧС напоминает: выход и выезд на лёд Псковского и Тёплого озер запрещен. В первую очередь это касается рыбаков, которые, как показывает практика, ради улова готовы рисковать собственной жизнью. Сейчас из-за резкой смены погоды на озере сложная ледовая обстановка. Есть трещины и разломы льда, а на отдельных участках наблюдаются промоины.
В псковском Управлении МЧС призывают быть бдительными и предупреждают: выход на лёд небезопасен.
Татьяна Борисова
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Январь 2017
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