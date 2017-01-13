logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

МЧС напоминает: выход и выезд на лёд Псковского и Тёплого озер запрещен

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 13.01.2017 15:02

Лёд на псковских водоёмах по-прежнему опасенМЧС напоминает: выход и выезд на лёд Псковского и Тёплого озер запрещен. В первую очередь это касается рыбаков, которые, как показывает практика, ради улова готовы рисковать собственной жизнью. Сейчас из-за резкой смены погоды на озере сложная ледовая обстановка. Есть трещины и разломы льда, а на отдельных участках наблюдаются промоины.

В псковском Управлении МЧС призывают быть бдительными и предупреждают: выход на лёд небезопасен.

Татьяна Борисова


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Авто-трэвл
Авто-трэвл
АвтоАнгелы
Чудо Вафли
Kinza
Интрига
Витрум
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5