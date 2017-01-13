Девяносто первую годовщину со дня образования отмечает 234 полк 76-й дивизии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.01.2017 14:58

Праздничные мероприятия пройдут завтра на территории дивизии на улице Маргелова. В программе - выставка стрелкового оружия, полевая кухня и экскурсия по части. Кроме того, псковичей приглашают принять участие в акции "Служба по контракту - твой выбор". Все желающие смогут получить профессиональную консультацию по вопросам прохождения военной службы.

Татьяна Борисова