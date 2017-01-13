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С первого января страховые компании обязаны выдавать электронные полисы ОСАГО

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.01.2017 14:54

С первого января страховые компании обязаны выдавать электронные полисы ОСАГОПолучить полис ОСАГО теперь можно, не выходя из дома. С первого января страховые компании обязаны выдавать электронные полисы. Соответствующий закон был принят в июне прошлого года. Уточнен и срок действия страховых тарифов ОСАГО. Теперь он не может быть менее одного года.

Отмечу, электронный ОСАГО - оригинал полиса. Его не нужно заверять печатью или подписью. После оформления и оплаты полис и сопроводительные документы высылаются автовладельцу на электронную почту. Напомню, за отсутствие полиса ОСАГО автовладельцу грозит штраф - восемьсот рублей. Так в прошлом году, только в Пскове по этой статье к административной ответственности привлечено более двух с половиной тысяч водителей.

ЮЛИЯ ФЁДОРОВА, ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. ПСКОВУ:
Водитель обязан иметь с собой полис ОСАГО. Либо это знакомые нам бланки на официальных бумагах, либо распечатанный на бумажном носителе договор со страховой компанией об обязательном страховании и предъявлять сотруднику госавтоинспекции по его требованию на проезжих частях.

Екатерина Давыдова


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