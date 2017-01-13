В областной научной библиотеке звучали стихи Мандельштама и Пастернака, посвященные празднику Рождества

Библиотеатр "Прямая речь", как всегда собрал большую аудиторию любителей поэзии. Литературный вечер "Рождественская элегия. Поэтика проповеди" приурочен организаторами светлой Рождественской неделе и старому Новому году. В программе участвовали актеры Псковского театра драмы.

Прозвучали стихи русских поэтов, посвященные Рождеству и фрагменты проповедей протоиерея Павла Адельгейма.

НИНА ЯКОВЛЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЧТЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ:

Мы понимаем с вами, что и по сей день и до конца времен, событие Рождества Христова останется одним из главнейших событий в истории человечества. И вот то, что говорил отец Павел, мы пытаемся донести до вас через поэзию и его слово. Отец Павел часто на своих проповедях читал поэзию, читал стихи. Это и Елена Пудовкина, и Пастернак, и Мандельштам.