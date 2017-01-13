logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

В областной научной библиотеке звучали стихи Мандельштама и Пастернака, посвященные празднику Рождества

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 13.01.2017 11:08

В областной научной библиотеке звучали стихи Мандельштама и Пастернака, посвященные празднику РождестваБиблиотеатр "Прямая речь", как всегда собрал большую аудиторию любителей поэзии. Литературный вечер "Рождественская элегия. Поэтика проповеди" приурочен организаторами светлой Рождественской неделе и старому Новому году. В программе участвовали актеры Псковского театра драмы.

Прозвучали стихи русских поэтов, посвященные Рождеству и фрагменты проповедей протоиерея Павла Адельгейма.

НИНА ЯКОВЛЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЧТЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ:
Мы понимаем с вами, что и по сей день и до конца времен, событие Рождества Христова останется одним из главнейших событий в истории человечества. И вот то, что говорил отец Павел, мы пытаемся донести до вас через поэзию и его слово. Отец Павел часто на своих проповедях читал поэзию, читал стихи. Это и Елена Пудовкина, и Пастернак, и Мандельштам.

Гости вечера ознакомились с выставкой новых книг по искусству, истории, краеведению. Экземпляры, отмеченные зелеными закладками можно взять для чтения прямо с выставки.

Марина Михайлова


SocButtons v1.5

Новости

Kinza
Витрум
Авто-трэвл
Чудо Вафли
Интрига
Авто-трэвл
АвтоАнгелы
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5