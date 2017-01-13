Книгу стихов собственного сочинения, первое в жизни печатное издание Ивана Яхнова, вручили автору сборника

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.01.2017 11:09

Книгу стихов собственного сочинения - первое в жизни печатное издание Ивана Павловича Яхнова - вручили автору сборника. С этой приятной миссией в гостях у ветерана Великой Отечественной побывали губернатор области Андрей Турчак и начальник областного Погрануправления Александр Мурзин.

Старожил Иван Яхнов в Самолвовской волости - человек известный и уважаемый. Войну встретил подростком, пошёл в партизаны. После призыва стал пулемётчиком-миномётчиком. Был дважды ранен. Удостоен множества наград за боевые заслуги и Ордена Трудового Красного Знамени.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я вас поздравляю с Новым годом с наступившим, с Рождеством. Всего самого доброго, здоровья, такого же позитивного настроения, как можно дольше оставаться с нами в строю. Чтобы настроение было позитивным. Вот здесь такой Вам маленький подарок.

Ещё один подарок - книга. Первая в жизни автора Ивана Яхнова - печатная. Про любовь, про войну, про Родину. Стихи на разные темы объединяет одно: все они из жизни и о жизни, - говорит ветеран. В основе издания "Из Самолвы" - две рукописные тетради. Часть материала автор бережно хранит дома, другую - раздарил родным и знакомым. Последнее время пишет всё реже. Всё чаще даёт знать о себе осколок в руке времён Великой Отечественной.

ИВАН ЯХНОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

А как вдохновение? Сын ушёл служить. Дочка уехала, младшая, замуж вышла, младшая уехала в Псков, на телеграф. Остался один. Ну что? Взялся писать.

Сейчас Иван Павлович уже дважды прадед. В семье отца ласково зовут дедушкой, свою дочь Галину он именует не иначе как ангелом-хранителем. Медсестра по профессии, как может, заботится о здоровье родителя.

ГАЛИНА ЕГОРОВА, ДОЧЬ ИВАНА ЯХНОВА:

Он нам всегда на Новый год, на какие-то праздники он нам открыточку кладёт, и её не подписывает, а в открыточку - свои стихи. И вообще у нас очень хороший дедушка, очень.

Секрет творческого и не только долголетия прост. Живёт с молитвой, не курит и не пьёт, разве что граммов пятьдесят по праздникам.

Несмотря на почтенный возраст, Ивану Павловичу девяносто второй год, хозяйство ведёт самостоятельно, любит прогуляться по здешним местам. В случае чего - родные люди всегда на подхвате.

АЛЕКСАНДР МУРЗИН, НАЧАЛЬНИК ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Иван Павлович писал стихи, и подарил одну рукопись, тетрадку, такую ученическую, двухкопеечную, как раньше говорили, потом вторую. Мы подумали, почему бы не обработать и не издать книгу его стихов. Вот так и получилось".

Это издание не последнее, пообещали гости. В основу следующего сборника, который не за горами, ляжет ещё одна стихотворная рукопись. Познакомиться с уже изданными экземплярами можно будет в школьных библиотеках.

Надежда Прыгина, Иван Лопаев