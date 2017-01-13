Сегодня в России День печати

Сегодня в России отмечается День печати. Поздравления в свой адрес принимают сотрудники всех печатных СМИ региона. На сегодняшний день их около тридцати. Старейшие издания – газеты «Гдовская заря» и «Великолукская Правда». Они появились в тысяча девятьсот восемнадцатом году.
Напомним, тринадцатого января тысяча семьсот третьего года в России по указу Петра Первого вышел в свет первый номер российской газеты "Ведомости".
Татьяна Борисова
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Январь 2017
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