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Сегодня в России День печати

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.01.2017 10:28

Сегодня в России День печатиСегодня в России отмечается День печати. Поздравления в свой адрес принимают сотрудники всех печатных СМИ региона. На сегодняшний день их около тридцати. Старейшие издания – газеты «Гдовская заря» и «Великолукская Правда». Они появились в тысяча девятьсот восемнадцатом году.

Напомним, тринадцатого января тысяча семьсот третьего года в России по указу Петра Первого вышел в свет первый номер российской газеты "Ведомости".

Татьяна Борисова

 

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