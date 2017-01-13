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Бассейн в Писковичах начнут ремонтировать весной

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.01.2017 10:24

Бассейн в Писковичах начнут ремонтировать веснойО предстоящем ремонте «Вестям» рассказал новый владелец спорткомплекса. Он отметил: сейчас рабочие сосредоточены на том, чтобы привести в порядок спортзал и раздевалки. Фактически площадка была полностью переделана: расширена, появился новый пол, современное освещение, запланированы трибуны на восемьдесят мест.

Раздевалки и душевые оборудованы в новом месте. Такая же масштабная работа ждёт и бассейн.

ДМИТРИЙ ДИМИТРЮК, РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ПИСКОВИЧИ":
Нужно всё срыть и всё сделать заново, останутся стены и отбитая от плитки чаша бассейна. Всё остальное надо вырезать, выбивать и делать всё новое и современное, бассейн сам останется без изменений, три дорожки глубоких и одна детская.

Регина Кадырова

 

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