Бассейн в Писковичах начнут ремонтировать весной

О предстоящем ремонте «Вестям» рассказал новый владелец спорткомплекса. Он отметил: сейчас рабочие сосредоточены на том, чтобы привести в порядок спортзал и раздевалки. Фактически площадка была полностью переделана: расширена, появился новый пол, современное освещение, запланированы трибуны на восемьдесят мест.
Раздевалки и душевые оборудованы в новом месте. Такая же масштабная работа ждёт и бассейн.
ДМИТРИЙ ДИМИТРЮК, РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ПИСКОВИЧИ":
Нужно всё срыть и всё сделать заново, останутся стены и отбитая от плитки чаша бассейна. Всё остальное надо вырезать, выбивать и делать всё новое и современное, бассейн сам останется без изменений, три дорожки глубоких и одна детская.
Регина Кадырова
|
Январь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5