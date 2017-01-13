Благодаря рубрике «Хочу домой» семеро детей нашли свою семью

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.01.2017 10:16

Почти два года назад наша телекомпания запустила проект «Хочу домой». Мы регулярно рассказывали о детях из детских домов и интернатов. Благодаря этой рубрике семеро детей нашли свою семью. Будущих приёмных мам и пап не испугали сложные диагнозы ребят. Родители нужны любому ребёнку, а особенному - тем более.

От этого малыша, жизнерадостного, отзывчивого и любознательного, родная мама отказалась еще в роддоме. Но спустя три месяца Вася нашел новых родителей. Впервые Любовь и Алексей Анкудиновы увидели мальчика в нашей рубрике "Хочу домой" и недавно всей семьей отметили его первый День рождения.

У Васи синдром Дауна, но этого диагноза в семье никто не замечает. Мальчик развивается, как обычный ребенок, уже делает свои первые шаги, интересуется игрушками, книжками и пытается кушать самостоятельно. А попал он в дом Анкудиновых совсем малюткой.

Тогда младшего братика с нетерпением ждали старшие сестры. Васе радовались все, и особенно бабушка, которой Алексей и Люба подарили четвертого внука.

ЛЮБОВЬ АНКУДИНОВА, ПРИЕМНАЯ МАМА:

Вася сразу влился в нашу семью, будто всегда был с нами, наш ребенок, мы честно даже никогда не вспоминаем, что он из дома малютки.

А вот такой Настю, общительную, открытую, но с очень сложным редким заболеванием, телезрители программы "Вести-Псков" увидели в начале этого года. Среди них оказались и Виталий и Елены Аникины. Говорят, покорили её большие глаза и искренняя улыбка, а на диагноз даже внимания не обратили.

ЕЛЕНА АНИКИНА, ПРИЕМНАЯ МАМА:

А как напугало? Что значит напугало заболевание? Там уже вопрос не стоял. Победил такой разум, что какая уж разница: трое, пятеро, семеро, главное, вытащить ребенка из той ситуации, в которой он был.

У Аникиных уже было двое своих детей. Сейчас Настя в семье самая старшая.

ВИТАЛИЙ АНИКИН, ПРИЕМНЫЙ ПАПА:

В принципе задумывался даже до встречи с женой, что будет приемный ребенок. Тяжело представить, нужно просто брать и делать. Можно много обсуждать, что я бы взял, но мы не молодеем, либо сейчас, либо вообще не задумываться об этом.

Несмотря на деформацию суставов Настя будет ходить - прогнозируют врачи. Родители и не сомневаются, что ежедневные занятия специальной физкультурой, любовь и забота поставят ребенка на ноги.

В органах опеки тоже уверены, что семья нужна каждому ребенку, а особенному - тем более.

ВАЛЕНТИНА ЧЕРНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Даже месяц нахождения в госучреждении, когда к тебе подходят эпизодически, когда с тобой не общаются должным образом, как это делается в семье. Это примерно год в отставании в эмоциональном развитии и физическом развитии ребенка. Как только ребенка берут в семью, это постепенно уходит.

Вот и Настя, когда родители забрали её из детского дома, она и разговаривать не умела, а теперь на правах старшей диктует правила не только младшим сестре и брату, но и родителям.

Дина Перевозчикова