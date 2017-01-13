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О приезде в Псков выдающегося актера Сергея Юрского вспоминаем 13 января на Радио «Маяк-Псков»

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.01.2017 11:05

О приезде в Псков выдающегося актера Сергея Юрского вспоминаем 13 января на Радио «Маяк-Псков»Две тысячи пятый год. В Псков со своим творческим проектом «Пушкин и другие» приезжает Сергей Юрский, советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР. На сцене Псковского Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля актёр читает поэзию и прозу XIX-XX вв. Главная мысль программы – вся литература и культура XIX-XX вв. была связана с именем А.С. Пушкина. Два прошедших столетия – столетия пушкинской культуры. С Пушкиным были связаны и те, кто следовал ему и те, кто не хотел ему следовать. Как это было, что значил для Пскова приезд этого замечательного артиста, и о духовной связи актера с пушкинскими местами псковской земли поговорим в передаче «Вспомнить все». Слушайте 13 января с 6.50 и 13.50 на Радио «Маяк-Псков».

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