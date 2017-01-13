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В Невельском районе несколько сельских школ ждут серьёзные преобразования

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.01.2017 11:23

В Невельском районе несколько сельских школ ждут серьёзные преобразованияВ Невельском районе несколько сельских школ ждут серьёзные преобразования. Предполагается, что с первого марта все предметы, кроме русского языка и математики, будут преподаваться в двух классах одновременно. Так, например, у одиннадцатиклассников, которым необходимо готовиться к ЕГЭ, уроки будут проходить совместно с десятым классом.

Причина такой оптимизации - экономия средств. Учителя, ученики и родители с такими методами экономии категорически не согласны.

ИРИНА ФЛАВЬЯНОВА, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ УСТЬ-ДОЛЫССКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
Я говорю, и как педагог, и как родитель троих детей, которые учатся в этой школе. Я, конечно, с трудом представляю, какое качество образования они получат в результате таких страшных преобразований. Вообще я считаю, что школа - это такое нечто очень хрупкое, хрустальное, то, что очень легко ломается. И если мы сломаем сейчас сельскую школу, мы её просто не восстановим.

В районном Управлении образования на вопросы нашей съёмочной группы ответили - создание разновозрастных групп в малокомплектных сельских школах - привычная практика. Объединение уроков рассматривается как один из возможных вариантов, окончательное решение пока не принято. Как сложившуюся ситуацию прокомментировали областные власти - смотрите сегодня в выпусках "Вестей".

Виктория Писукова

 

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