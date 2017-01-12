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Древние захоронения, тайные подземные помещения и самый настоящий клад: итоги псковского археологического сезона подводим на «Радио России-Псков» 13 января с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.01.2017 23:30

Древние захоронения, тайные подземные помещения и самый настоящий клад: итоги псковского археологического сезона подводим на «Радио России-Псков» 13 января с 7.20Археологический сезон принес Пскову много находок, среди которых есть настоящие «сенсации». Какой будет дальнейшая судьба древностей и какова их значимость обсудим в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с директором Археологического центра Псковской области Мариной Кулаковой.
Слушайте 13 января с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 66-27-47.

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