Древние захоронения, тайные подземные помещения и самый настоящий клад: итоги псковского археологического сезона подводим на «Радио России-Псков» 13 января с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.01.2017 23:30

Археологический сезон принес Пскову много находок, среди которых есть настоящие «сенсации». Какой будет дальнейшая судьба древностей и какова их значимость обсудим в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с директором Археологического центра Псковской области Мариной Кулаковой.

Слушайте 13 января с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 66-27-47.