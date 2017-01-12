Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.01.2017 21:54

Современная киноконцертная площадка вместо старого Дома культуры должна появиться в Пыталово. Такое решение губернатор области Андрей Турчак принял в ходе рабочей поездки по району.

Обновленные полы, двери, потолки и сцена. Дом культуры поселка Белорусский Пыталовского района - пока единственный на всю округу полноценный культурный центр. Здесь и самодеятельный коллектив "Сударушки", а это восемь увлеченных пением пенсионерок и баянист. Здесь же в Доме культуры работает библиотека. Фонд небольшой, но спросом, рассказывает его хранитель, пользуется постоянно.

Однако приезжать сюда из Пыталово, а это около шести километров, решаются далеко не все. Идея создать киноконцертную площадку в самом райцентре губернатору пришла тут же, на месте.

Заявку в Фонд кино Жанна Малышева, председатель Госкомитета области по культуре, пообещала отправить уже в ближайшие дни. А это - возможность получить новое оборудование, а в результате, организовать досуг жителям Пыталова.

Еще одно начинание, которое поддерживает администрация региона - крестьянско-фермерские хозяйства. Куры, утки, гуси и индюки (летом их насчитывают до восьмисот голов) в хозяйстве бывшего полицейского Олега Федорова появились всего три года назад. Сначала, рассказывает, были пчелы. Это уже двадцатилетнее увлечение.

Этой осенью хозяйство начинающего фермера область поддержала грантом - полтора миллиона рублей. Деньги пошли не только на строительство нового птичника, но и колбасного цеха.

Первую партию колбасы из индюшатины Олег Федоров приглашает попробовать уже этой осенью.

Производством экологически чистого деликатеса занимается в Пыталово и Тофик Вердиев. Колбаса деревенская, домашняя и георгиевская.

Пока, рассказывает предприниматель, продукцию распространяют через оптовые базы. Фирменный магазин открывать еще только планируют.

В завершение поездки приятный сюрприз.

О встрече в избушке на курьих ножках с народным умельцем, ветераном правоохранительных органов Александром Прокофьевым Андрей Турчак договорился еще в прошлом году, на областном конкурсе «Ветеранское подворье». Ведь победителем районного этапа стала именно эта, полная сказочных персонажей, усадьба.

Светлана Константинова, Денис Алексеев