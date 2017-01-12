Из камыша и рогоза фигурки зверей и людей: в руках мастера Ирины Константиновой природный материал оживает

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.01.2017 21:41

Мастер Порховского дома ремёсел Ирина Константинова стала победителем профессионального конкурса в Москве. Она занимается плетением из природного материала - рогоза и камыша. Создает и небольшие фигурки животных и людей, и целые скульптурные произведения.

Такую же лошадку, только размером в шесть раз больше мастер Ирина Константинова сплела на московском конкурсе. В столице порховское плетение оказалось в хорошей компании с другими народными брендами - хохлома, жестовские подносы, ивановские ситцы. На конкурс Ирина поехала не за победой, а за атмосферой народного творчества. В своей номинации она соревновалась еще с шестью мастерами. На всех одна тема - "Счастье" и семь часов на творческий акт.

ИРИНА КОНСТАНТИНОВА, МАСТЕР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Все это время ходила комиссия, жюри, они смотрели, как к нам люди относятся, у кого какие поклонники, у меня постоянно люди были, изделий из травы, как я поняла там вообще не видели, и нюхали, и трогали, только, что не облизывали эту траву.

Плетением из травы она увлеклась еще в девяносто восьмом году. В двухтысячном пришла работать в Порховский Дом ремесел и сейчас возглавляет его. Трава - рассказывает - универсальный материал. Круглый камыш и плоский рагоз позволяют создавать практически все что угодно. Среди ее произведений - предметы быта, фигурки людей и животных, декоративные элементы. Есть и монументальные произведения - полутораметровый русский воин в доспехах и трехголовый Змей Горыныч, которого пришлось создавать в команде с учениками.

ИРИНА КОНСТАНТИНОВА, МАСТЕР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Не знаю, почему такой выбор был, наверное, потому, что материал очень доступный, очень легкий в плетении и в обработке, не знаю, доступность, в общем, понятно было, что из этого материала можно было сделать много чего, фантазия если она есть, только воплощай ее.

На ее курсы плетения всегда приходят ученики - и дети, и взрослые. После победы на конкурсе "Русь мастеровая" Ирину Константинову пригласили участвовать в общероссийских выставках народного творчества, чтобы получить высокое звание "Мастер России".

Иван Павлов, Василий Нордэн