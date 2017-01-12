Новогодние каникулы псковичи провели дома

Именно такой ответ стал самым популярным в проводимом нами опросе в соцсетях. 34 % читателей наших групп в соцсетях «так устали за этот год, что в январские выходные просто сидели дома, кутались в плед и ели оливье».
Пятая часть участников опроса провели новогодние каникулы в трудах: второй по популярности ответ – «работал» (21 %). Ну и, конечно, никуда без походов в гости к друзьям и знакомым – так провели время 13 % респондентов. Походы по ресторанам и прочим развлекательным заведениям оказались на последнем месте – такой способ проведения досуга предпочли всего 2 % опрошенных.
Анастасия Цепина
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Январь 2017
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