О двух сторонах одной медали: закон о декриминализации насилия в семье обсуждаем сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков»

Вчера в первом чтении депутаты приняли поправки, согласно которым побои внутри семьи, если они происходят в первый раз и не влекут тяжёлых повреждений, должны наказываться не по уголовной, а по административной статье. По словам депутатов, декриминализация побоев поможет защитить традиционные ценности семьи.
Законопроект вызвал большой резонанс. Многие опасаются, что принятие закона будет способствовать усугублению ситуации с побоями в семье. Где находится грань между традиционными ценностями и домашним тиранством? И стоит ли опасаться негативных последствий, если закон вступит в силу? Обсудим сегодня с нашими радиослушателями в передаче «Постфактум». Слушайте в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
Анастасия Цепина
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Январь 2017
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