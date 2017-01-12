Какое будущее ожидает газеты? Обсуждаем в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» 13 января с 17:05

13 января – День российской печати. Какое будущее ожидает газеты? Некоторые эксперты утверждают, что печатные СМИ скоро исчезнут из информационного поля, их заменит Интернет. Бывает ли такая правда, о которой журналистам лучше не рассказывать, потому что она послужит не во благо обществу или конкретному человеку? Правда ли, что журналистов больше всего интересует чернуха, а позитивную информацию они, как правило, оставляют без внимания? Что такое "независимая пресса"? Эти и другие вопросы в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио "Маяк-Псков" обсудим вместе с редактором газеты "Псковская провинция" Лилией Быстровой и редактором газеты "Курьер" Олегом Константиновым. Слушайте нас в эфире на волне Радио "Маяк-Псков" 13 января в 17 часов 05 минут. Телефон прямого эфира 66-27-47.
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