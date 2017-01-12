logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Какое будущее ожидает газеты? Обсуждаем в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» 13 января с 17:05

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 12.01.2017 18:57

Какое будущее ожидает газеты? Обсуждаем в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков» 13 января с 17:0513 января – День российской печати. Какое будущее ожидает газеты? Некоторые эксперты утверждают, что печатные СМИ скоро исчезнут из информационного поля, их заменит Интернет. Бывает ли такая правда, о которой журналистам лучше не рассказывать, потому что она послужит не во благо обществу или конкретному человеку? Правда ли, что журналистов больше всего интересует чернуха, а позитивную информацию они, как правило, оставляют без внимания? Что такое "независимая пресса"? Эти и другие вопросы в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио "Маяк-Псков" обсудим вместе с редактором газеты "Псковская провинция" Лилией Быстровой и редактором газеты "Курьер" Олегом Константиновым. Слушайте нас в эфире на волне Радио "Маяк-Псков" 13 января в 17 часов 05 минут. Телефон прямого эфира 66-27-47.

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Витрум
Kinza
Чудо Вафли
Авто-трэвл
Интрига
Авто-трэвл
АвтоАнгелы
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5