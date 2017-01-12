Телеканал – «Россия 1» впервые в своей истории обошел «Первый» по количеству зрителей. В руководстве канала это объяснили ростом аудитории региональных новостей, обновлением дискуссионных шоу, прайма, будней, запуск и обновление шоу выходных, сохранение лидерства утреннего шоу.
Также среди зрителей канала «Россия 1» по-прежнему большой популярностью пользуются общественно-политические программы по будням: "Шестьдесят минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым". Кроме того, итоговая аналитическая программа "Вести недели" с Дмитрием Киселевым уверенно обгоняет воскресное "Время" на "Первом".
Кирилл Радион
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Январь 2017
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