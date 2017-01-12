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Введение штрафа за «опасное вождение» - не повод для волнений

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.01.2017 11:12

Введение штрафа за «опасное вождение» - не повод для волненийТаким мнением поделился директор автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Новая автошкола» Александр Хрулёв в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков». По словам нашего гостя, поправка об «опасном вождении» не вносит в правила дорожного движения ничего нового. Суть изменений в том, что теперь за многократное нарушение нескольких правил вам будет предъявлен дополнительный штраф. Это значит, что водителям, не нарушающим законодательство, волноваться совершенно не о чем. А вот любителям «агрессивного» стиля вождения, не заботящимся о соблюдении правил, стоит призадуматься.

Анастасия Цепина

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