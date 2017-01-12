Мастер народных ремесел Ирина Константинова стала победителем профессионального конкурса в Москве

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.01.2017 10:05

Мастер Порховского Дома ремесел Ирина Константинова стала победителем профессионального конкурса в Москве. В столице порховское плетение оказалось в хорошей компании с другими народными брендами - хохлома, жестовские подносы, ивановские ситцы. На конкурс Ирина поехала не за победой, а за атмосферой народного творчества.

В своей номинации она соревновалась еще с шестью мастерами. На всех одна тема - "Счастье" и семь часов на творческий акт.

ИРИНА КОНСТАНТИНОВА, МАСТЕР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Все это время ходила комиссия, жюри, они смотрели, как к нам люди относятся, у кого какие поклонники, у меня постоянно люди были. Изделий из травы, как я поняла, там вообще не видели, и нюхали, и трогали, только что не облизывали эту траву.

Плетением из травы она увлеклась еще в девяносто восьмом году. В двухтысячном пришла работать в Порховский Дом ремесел и сейчас возглавляет его. Она занимается плетением из природного материала - рогоза и камыша. Мастер создает и небольшие фигурки животных и людей, и целые скульптурные произведения.

Кирилл Радион