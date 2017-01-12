Об итогах работы прокуратуры Псковской области за прошедший год в интервью «Вестям» рассказал прокурор Псковской области Сергей Белов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.01.2017 11:13

Сегодня в России отмечается День прокурорского работника. Надзорному органу исполняется двести девяносто пять лет. В нашей области за прошедший год прокуратура выявила более тридцати тысяч нарушений закона, по требованию прокуроров было привлечено к ответственности сто пятьдесят должностных лиц. Подробнее - в интервью прокурора Псковской области Сергея Белова.

ИВАН ПАВЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Здравствуйте, Сергей Дмитриевич, расскажите, пожалуйста об итогах работы прокуратуры Псковской области за прошедший год.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ, ПРОКУРОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Итоги работы за 2016 год я бы оценил, как стабильные. Для нас, работников прокуратуры, защита прав трудящихся, защита прав, так скажем, социально незащищенных слоев, это инвалиды, ветераны, пенсионеры, сироты, для нас это направление является всегда приоритетным. Вообще в этой области, по защите прав граждан, в 2016 году было выявлено свыше тридцати тысяч нарушений по области, представляете, если хотя бы за каждым нарушением стоит человек, сколько граждан к нам обратилось. Цифры с небольшим ростом в этом году, они не изменились кардинально и это свидетельствует, как раз о том, что прокуратура и в этом году и в прошлом, нацелена на защиту этой категории граждан. За этот год прокуроры всех уровней области средствами прокурорского реагирования побудили работодателей к выплате начисленной заработной платы в размере шестидесяти миллионов.

ИВАН ПАВЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Какую антикоррупционную работу ведет прокуратура Псковской области?

СЕРГЕЙ БЕЛОВ, ПРОКУРОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Прокуратура осуществляет надзор, у нас есть структуры, которые ведут работу по выявлению таких правонарушений, наша работа в большей степени связана с профилактикой. С точки зрения профилактики, за вот этот 2016 год по требованию прокуроров было привлечено к дисциплинарной и административной ответственности более 150 человек, это и должностные лица. Шесть депутатов были даже лишены мандата депутатского именно за нарушения законодательства антикоррупционного. Что касается уголовных дел, которые возбуждались по материалам прокурорских проверок, их не так много, около пятнадцати дел, но тем не менее они все такие может быть принципиально важные. Вот одно из таких дел – по руководителю «Псковпассажиравтотранса». Самое главное, предприятие, имело в недавнем прошлом задолженность по заработной плате, а руководитель, злоупотребляя своим служебным положением, совершал некие коррупционные действия. У нас по Гдовскому району возбуждено уголовное дело в отношении главы. Мы пытаемся не только направлять материалы в правоохранительные органы, потому что именно они расследуют, сейчас Следственный комитет, мы еще очень детально сопровождаем дела.



Иван Павлов