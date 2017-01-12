В Пскове родители жалуются на холод в детском саду номер шестнадцать. В одной из групп после новогодних праздников температура была всего десять градусов. Причина - ветхие окна и батареи. Опускаться ниже нормы температура внутри помещений начала ещё в октябре. Родители пытались решить проблему своими силами - заделали рамы монтажной пеной, одно из окон пришлось совсем закрыть плёнкой.
Но от сильных морозов такие меры не спасают. Сейчас из-за холода многие дети болеют или просто не приходят в садик. На жалобы руководство детского сада отвечает - о проблеме знают давно, но денег на ремонт нет. В качестве временного решения в группе ночью без перерыва работают три обогревателя, благодаря этому сейчас в комнатах тепло.
ЗАВЕДУЮЩИЙ:
- В детском саду сейчас полный порядок. Ждём финансирования от Городской Думы. Этого достаточно. Финансирование они обещали. Оно будет.
- Где решение, когда это решение будет?
- Будет. Когда Дума будет заседать.
- Обещать они могут всё что угодно.
- Будем ждать. Надо потерпеть.
- Терпеть мы не можем.
- В группе сейчас нормальная температура абсолютно.
- Это нагретая тремя обогревателями, работающими целую ночь.
- Это во многих детских садах так.
- Это не должно быть так.
Однако возмущённые родители уверены - электрические обогреватели не выход из ситуации. По их мнению, электроустройства сильно высушивают воздух, кроме того, днём одновременно три обогревателя работать не могут из-за перегрузки электросети. Со своей проблемой женщины обращались в разные инстанции, но пока нигде не удалось получить помощь.
КИРА СОКОЛОВА:
Мы обращались к депутатам, все нам отказали, денег нет ни у кого. Мы обращались в Гороно, нам тоже отказали с тем, что денег нет и бюджет на 2017 год полностью расписан. Что вот нам сейчас делать, я не знаю. Может кто-то нам поможет, увидит нашу передачу и найдутся люди, которые нам помогут, администрация или кто-то.
Виктория Писукова
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