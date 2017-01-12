Андрей Турчак с рабочей поездкой посетил Пыталовский район

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.01.2017 10:23

Современная киноконцертная площадка, вместо старого Дома культуры, должна появиться в городе Пыталово. Такое решение губернатор области Андрей Турчак принял в ходе рабочей поездки по району. Только что отремонтированный Дом культуры в поселке Белорусский находится в шести километрах от райцентра и поэтому доступен далеко не всем.

Хотя здесь, как убедился Андрей Турчак, работает библиотека и созданы все условия для самодеятельного творчества. В здании, построенном в середине восьмидесятых, за последние два года полностью отремонтировали полы и потолок в зале, и обновили сцену и электрику.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Вот я все-таки предлагаю подумать может все-таки окна до конца поменять, вот где второй этаж, нежели на сцене менять "одежду" сцены. Мне кажется, что окна важнее. "Одежда" сцены потерпит. Надо навалиться нам вместе, поменять окна, сделать туалеты.

В Пыталово губернатор побывал и в гостях у начинающего фермера Олега Федорова. Областной грант на полтора миллиона рублей пошел на строительство нового птичника. Как рассказал фермер, летом общее число кур, уток, гусей и индюков доходит до восьмисот голов. Также строится колбасный цех. Первую партию колбас из индюшатины пыталовский фермер предложил губернатору попробовать уже этой осенью. А кроме того, бывший полицейский Олег Федоров уже двадцать лет занимается пчеловодством.

ОЛЕГ ФЕДОРОВ, ФЕРМЕР:

Сколько домиков? - Значит, у меня два вагона, в одном сорок, в другом сорок восемь и плюс семьдесят стационарная пасека. - То есть у вас сто пятьдесят домиков? - В зиму я оставляю сто двадцать, сто пятьдесят, а к осени в лето, весной я расширяюсь до двухсот семей.

Светлана Константинова