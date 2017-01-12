Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.01.2017 11:26

Спорткомплекс "Электрон" будет выставлен на торги, такие планы у нынешнего его владельца "Россельхозбанка". Причём ещё до Нового года здание передали арендатору, который обязался до торгов не только сохранить активы "Электрона", но и возобновить его работу, как важного социального объекта. Однако, этим планам не суждено было сбыться, помещения внезапно отключили от отопления. Сейчас в здании работают только спортивные группы, бассейн закрыт.

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА:

За свой абонемент я заплатила одиннадцать тысяч пятьсот рублей, муж - тысячу сто.

Абонементы в бассейн "Электрон" Татьяна Николаевна купила в ноябре, а уже в декабре спорткомплекс закрыли. В СМИ появилась информация: здание банк отобрал у прежнего собственника за долги, теперь у "Электрона" - новый арендатор, а база данных по всем проданным абонементам исчезла. Как вернуть деньги и будет ли работать опять бассейн - вопрос, который сейчас волнует многих горожан.

Новый арендатор бассейна Дмитрий Димитрюк журналистам в комментариях не отказывает. И даже показывает, какие активы ему

Оказывается в недрах «Электрона» есть и отдельный, но заброшенный детский бассейн. А котельная, в целом добротная, всё же требует доработки. Но закрыт спорткомплекс не поэтому. Дмитрий Димитрюк утверждает: он готов был запустить здание в работу и договориться с людьми, купившими абонементы, но прямо перед Новым годом в "Электроне" отключили отопление.

ДМИТРИЙ ДИМИТРЮК, АРЕНДАТОР СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ЭЛЕКТРОН":

Здание остывает, вот вы можете посмотреть температуру двадцать два градуса на термометре, это температура наружного воздуха на термометре, температура воды, средняя скорость остывания при такой погоде, пока не очень холодно - один два градуса в сутки.

Сейчас тепла в спорткомплексе достаточно только для занятий в спортзале, но и здесь уже непривычно холодно.

ЕЛЕНА КОМЛЕВА:

Мы здесь раздевались, а теперь сидим одетые, холоднее, конечно, стало. Детям хорошо - они бегают и не чувствуют, а мы - родители уже чувствуем.

Отапливается бассейн от котельной, которая принадлежит компании "Плескава". Новый арендатор "Электрона" попытался заключить с «Плескавой» договор на обслуживание, но, говорит, ответа от организации так и не получил.

Примечательно, что одним из акционеров «Плескавы» считается депутат областного Собрания Олег Брячак. Он в последнее время активно подчёркивал: к работе бассейна не имеет никакого отношения.

Тем не менее, именно парламентарий, по словам бывших работников Электрона, после смены арендатора спорткомплекса, собрал его сотрудников для разговора.

ГАЛИНА:

Конкретно сказали, что если будете устраиваться к новому работодателю, в будущем, если мы придём к власти, не рассчитывайте, что мы вас возьмём на работу.

- А кто это сказал?

- Брячак, Олег Михайлович.

- То есть он надеется...

- Да, он надеется, что он будет руководить нашей фирмой.

И пока одни надеются, а другие пытаются руководить "Электроном", пенсионеры и дети остаются без доступного бассейна.

ТАТЬЯНА СУЧИЛОВА:

- А в приёмную Олега Михайловича не хотите написать?

- В приёмную, я позвонила вчера, решила... Они сказали - вы не туда попали, мы вообще находимся в Любятово и никакого отношения не имеем. Ещё позвонила я в администрацию губернатора области, мне ответили, что до среды постараются что-то решить, уже Комитет по спорту привлекли.

Привлекли к решению вопроса и Антимонопольную службу с прокуратурой. Именно они должны решить насколько правомерно было решение руководства "Плексавы" об отключении "Электрона" от подачи тепла. Правда, было ли отключение тоже вопрос неоднозначный. За рождественские морозы бассейн так и не остыл, видимо тепло в него понемногу подаётся. Столько, сколько нужно, чтоб имущество не пришло в негодность, но и зарабатывать на нём было невозможно.

Регина Кадырова, Владимир Шагапов