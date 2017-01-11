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Оправдано ли введение штрафа за «опасное вождение» обсудим на «Радио России-Псков» 12 января

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.01.2017 22:32

Оправдано ли введение штрафа за «опасное вождение» обсудим на «Радио России-Псков» 12 январяО новых поправках к законам для автомобилистов, ситуации с получением прав, развитии автоспорта в регионе и о других насущных для автолюбителей вопросах говорим в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с нашим гостем – директором автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Новая автошкола» Александром Хрулёвым. Слушайте 12 января с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 66-27-47.

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