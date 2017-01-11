Сразу два новоселья отпраздновали специалисты Псковской городской поликлиники

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.01.2017 17:59

Для жителей ближнего Завеличья открылось новое подразделение городской поликлиники по адресу улица Киселева, восемь. В новых кабинетах пациентов принимают пять терапевтов. А в первой поликлинике в обновленные кабинеты переехали уролог, офтальмолог и отделение профилактики.

Новый кабинет офтальмолога Владимира Жигунова коллеги в шутку называют двухкомнатной квартирой. В одном кабинете он принимает пациентов, в другом - делает исследования. А у его соседа уролога Дмитрия Писарева - три комнаты. Такая планировка кабинетов отвечает всем современным стандартам. Удобнее и врачам, и пациентам. На третий этаж в отремонтированное крыло первой поликлиники переехало и отделение профилактики. Его работники приглашают всех псковичей на диспансеризацию в обновленные кабинеты.

ИРИНА ТАЛАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОФИЛАКТИКИ:

Здесь хорошо, светло, уютно, и людям приятно прийти именно в такие стены, а не в такие как у меня в старом кабинете, поэтому мы ждем, мы готовы, приходите, в субботу мы точно так же работаем.

А в новые кабинеты по адресу Киселева, дом восемь переехали сразу пять терапевтов из второй поликлиники. Сюда могут приходить на прием жители ближнего Завеличья. Теперь не нужно ездить в перегруженную городскую поликлинику.

ЛАРИСА ЕГУПОВА, ПАЦИЕНТ:

Здесь посвободнее, здесь после ремонта очень приятно, чисто. Массажный кабинет очень чистый, хочется сюда ходить. В поликлинике много народу, тесненько, и в гардероб очередь, и в кабинеты, а здесь по расписанию приходишь и свободно.

В первый день работы сюда обратились более двухсот человек. В подразделении можно не только получить консультацию терапевта, но и сдать анализы, пройти необходимые процедуры.

ГАЛИНА НЕВАЛЕННАЯ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ "ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА".

Мы обживаемся и были бы рады услышать пожелания и конструктивные предложения населения, что еще можно было бы здесь организовать. Сейчас мы решаем вопрос централизованной выписки больничных листов именно здесь, для того, чтобы пациенты не ходили в поликлинику номер два.

Терапевты на Киселева будут обслуживать до десяти тысяч пациентов. В ближайшее время здесь могут начать прием и узкие специалисты, планируется открыть кабинет УЗИ-диагностики.

Иван Павлов, Кирилл Мосин