Женский взгляд на проблему домашнего насилия

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.01.2017 20:33

Шлёпнул ребёнка - стал уголовником. Против этого сегодня выступили депутаты Госдумы. В первом чтении они приняли поправки, согласно которым побои внутри семьи, если они происходят в первый раз и не влекут тяжёлых повреждений, должны наказываться не по уголовной, а по административной статье.

Одно из объяснений такого решения в том, что сейчас даже за лёгкий подзатыльник ребёнку можно посадить маму или папу в тюрьму. Резонансный законопроект уже активно обсуждается в сети, ведь статья касается не только прав детей, но и женщин. Кто-то называет решение депутатов ошибкой, кто-то призывает и вовсе не наказывать инициаторов семейных разборок.

МАЛЬЧИК:

- Эта бита твоя?

- Да.

- А зачем она тебе?

- Я хотел... я защищал маму.

Доска для дартса прикрывает дыру в стене. На обоях в детской несколько вмятин. Когда раздаётся звонок в дверь, маленький житель этой комнаты берёт в руки биту и прячется в шкафу в прихожей. Об этом он сам нам рассказывает, как и о рисунках, которые сейчас рисует на приёме психолога.

МАЛЬЧИК:

- Вот это - как он душил маму, это как он гонял нас с ножом.

- А кто он?

- Он - это папа.

Мама мальчика вспоминает: любимый некогда мужчина начал прикладываться к бутылке, когда не смог самореализоваться. Виноватой для него оказалась семья. Фасад благополучия продержался шесть лет. И лишь этой осенью женщина нашла в себе силы объявить о разводе.

Очередная ссора с мужем закончилась порезами на руках супруги. Всё это опять происходило на глазах у сына.

ПОСТРАДАВШАЯ:

Он видит: что делает отец, что у меня есть побои, порезы, он помнит где меня душил мой муж. Его папа. И в последнее время он делает это на его глазах и говорит: смотри, мама это делает сама.

Домашнее насилие - не редкость, объясняет Алина Чернова, она руководит проектом по укреплению семьи, в детской деревне SOS. Здесь в себя приходят другая псковичка и её совсем маленький сын. Причиной для побоев гражданский муж женщины выбрал ревность,

а так как доказательств измен у него не было, пришлось создать самому. В мобильном супруги он сохранил телефонный номер, который якобы свидетельствовал о предательстве.

ПОСТРАДАВШАЯ:

«Ах ты лгунья, ты меня обманываешь, я не люблю вранья, ты сейчас получишь, если не признаешься, сама написала и не помнишь». И мне пришлось признаться, то есть я уже поняла, что он будет меня бить.

Подобная история в Орле закончилась для женщины смертью. Новость обошла все каналы страны, но не только из-за трагической гибели, а из-за реакции местного участкового, которому жертва семейного насилия звонила накануне.

Наша героиня из деревни SOS в полицию не обращалась, уже судимый супруг запугал девушку, грядущей местью. А вот женщина из первой истории надеялась на помощь участкового, но он приехал только через несколько часов, после вызова.

Сейчас действиям полицейского оценку готовит прокуратура.

РЕГИНА КАДЫРОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Специалисты отмечают: зачастую дела о домашнем насилии относят к делам частного обвинения. Это происходит, если повреждения на жертве признают незначительными. Насколько незначительны травмы правоохранители решают сами. Избиение московской журналистки Анны Жавнерович, например, в местном УВД тоже посчитали делом частного обвинения. Это означает, что заботы о сборе доказательств, свидетельских показаний и проведении экспертиз легли на плечи жертвы. Задача кажется сложной, но она выполнима.

Главное незамедлительно обратиться за помощью. Либо в социальный центр для женщин, по телефону 75-45-45, либо в деревню SOS.

АЛИНА ЧЕРНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ SOS:

Такие случаи нужно предавать огласке, как правило, мужчины, которые позволяют себе насилие в отношении жены или ребёнка, они так называемые кухонные тираны. Как только муж понимает, что информация вышла за пределы квартиры. Как правило, они начинают переосмысливать это, это вряд ли повод полностью сменить тактику поведения, но это повод задуматься, для человека, который поднял руку на жену.

РЕГИНА КАДЫРОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Основная проблема сейчас - отношение самой женщины к домашнему насилию. Стыд, желание простить обидчика, уверенность в том, что побои - акция единичная. Но опыт жертв подтверждает: насилие идёт по нарастающей, но страх наказания может остановить агрессора.

Регина Кадырова, Сергей Дьяков, Василий Нордэн