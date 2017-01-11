Шестьдесят малышей родилось в Пскове за время новогодних каникул. Первый ребенок- девочка - появился на свет в одиннадцать часов утра первого января. Все роды прошли в штатным режиме, без осложнений. Отмечу, за прошлый год в Псковском Перинатальном центре прошло более четырех тысяч родов.
Большая часть малышей - мальчики. Также в две тысячи шестнадцатом году на свет появилось восемьдесят пар двоен. С каждым годом, отметил главврач Псковского Перинатального центра Сергей Сукманюк, количество родов в Пскове увеличивается. Этот год для Перинатального центра особенный - на осень запланирован переезд в новое здание.
СЕРГЕЙ СУКМАНЮК, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПСКОВСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР":
В этом году у нас будут введены койки, так называемого акушерского ухода. Раздаются звонки из удаленных районов области, можно ли приехать к вам за недельку до родов, лечь полежать. Мы отвечали на это, что мы не оказываем гостиничные услуги. Так вот с этого года появится такая возможность, что женщин можно будет госпитализировать заранее.
Первого зарегистрированного в новом году малыша назвали Лев. Самыми популярными, как и в прошлом году, пока остаются имена Артем и София. В числе редких имен в две тысячи шестнадцатом году - Лукъяна, Юна, Серафим и Яромир.
Екатерина Давыдова
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