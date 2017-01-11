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Обсуждаем долгожданную победу Пскова в проекте «Я РОССИЯ» сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков»

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.01.2017 15:43

Обсуждаем долгожданную победу Пскова в проекте «Я РОССИЯ» сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков»Последние три недели псковичи активно голосовали за наш город в проекте "Я РОССИЯ". И вот – долгожданная победа: Псков стал городом января. Когда псковичам ждать в гости передвижную фотостудию и для чего нам нужны подобные проекты обсуждаем с нашими радиослушателями в передаче «Постфактум». Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

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