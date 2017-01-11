Приятная новость для всех псковичей. Наш город объявлен городом января в проекте "Я РОССИЯ". По результатам онлайн - голосования, которое завершилось сегодня, именно Псков стал лидером, оставив позади себя Самару, Уфу, Челябинск и другие российские города. А это значит, что совсем скоро на улицах Пскова появится передвижная студия, где будет организована большая фотосессия.
Во время съемки организаторы выбирают самые выразительные лица – видеоролики с ними вся страна увидит в эфире телеканала "Россия". И остальные участники тоже получают свою долю славы – все фото акции публикуются на специальной Интернет-странице «ya.russia.tv». Дата, время и место проведения акции в Пскове станут известны в ближайшее время. Отметим, что в проект «Я РОССИЯ» уже приняли участие тысячи жителей страны.
Татьяна Борисова
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Январь 2017
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