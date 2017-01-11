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Псковские отели в новогодние праздники были переполнены

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.01.2017 15:01

Об этом в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» сообщила президент Ассоциации туроператоров Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова. По её словам, загрузка отелей Пскова на новогодних праздниках составила 130 %, из которых 30% - это дополнительные места в номерах. Гостями нашего региона в период с 29 декабря по 3 января стали 30 тысяч человек.

По данным Информационного туристского центра основной интерес для туристов, помимо основных достопримечательностей Пскова, по-прежнему составляют традиционные направления: Печоры, Изборск и Пушкинские Горы. При этом, в нынешнем году отмечается особый интерес к истории нашего края и у самих жителей Псковской области. Несмотря на морозы, псковичи активно интересовались экскурсиями по историческим и культурным памятникам. В целом, туристы оценивают отдых, проведенный на псковской земле, положительно. И особенно отмечают хорошие условия в гостиницах, уютные красивые улицы и прекрасную картинную галерею в Поганкиных палатах.

Анастасия Цепина

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