Псковские отели в новогодние праздники были переполнены

Об этом в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» сообщила президент Ассоциации туроператоров Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова. По её словам, загрузка отелей Пскова на новогодних праздниках составила 130 %, из которых 30% - это дополнительные места в номерах. Гостями нашего региона в период с 29 декабря по 3 января стали 30 тысяч человек.
По данным Информационного туристского центра основной интерес для туристов, помимо основных достопримечательностей Пскова, по-прежнему составляют традиционные направления: Печоры, Изборск и Пушкинские Горы. При этом, в нынешнем году отмечается особый интерес к истории нашего края и у самих жителей Псковской области. Несмотря на морозы, псковичи активно интересовались экскурсиями по историческим и культурным памятникам. В целом, туристы оценивают отдых, проведенный на псковской земле, положительно. И особенно отмечают хорошие условия в гостиницах, уютные красивые улицы и прекрасную картинную галерею в Поганкиных палатах.
Анастасия Цепина
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