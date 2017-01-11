Необычными рецептами чая поделился гость «Шоу Вежливых Людей» Денис Шумаков

Хотите приготовить изысканный и необычный напиток – рассказал эксперт по чаю слушателям Радио «Маяк-Псков» - попробуйте добавить в черный чай лаванду и апельсин. Ярким вкусом порадует вас сочетание улуна со свежим яблоком. Прекрасным дополнением к праздничному столу станет рубиновый черный чай со стручком ванили. Интересного эффекта можно добиться, экспериментируя с добавлением в чай новых вкусовых оттенков при помощи чайного сифона. Поиск новых сочетаний ограничен только вашей фантазией.
Например, сейчас Денис Шумаков проводит опыты по добавлению в чай кедровых орехов. Для зимнего уютного вечера хорошо подойдет чай с чабрецом. «Но чебрец нужно обязательно собирать самому, – отмечает эксперт по чаю, - то, что продается в магазинах и аптеках не подходит».
Анастасия Цепина
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Январь 2017
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