Необычными рецептами чая поделился гость «Шоу Вежливых Людей» Денис Шумаков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.01.2017 11:00

Хотите приготовить изысканный и необычный напиток – рассказал эксперт по чаю слушателям Радио «Маяк-Псков» - попробуйте добавить в черный чай лаванду и апельсин. Ярким вкусом порадует вас сочетание улуна со свежим яблоком. Прекрасным дополнением к праздничному столу станет рубиновый черный чай со стручком ванили. Интересного эффекта можно добиться, экспериментируя с добавлением в чай новых вкусовых оттенков при помощи чайного сифона. Поиск новых сочетаний ограничен только вашей фантазией.

Например, сейчас Денис Шумаков проводит опыты по добавлению в чай кедровых орехов. Для зимнего уютного вечера хорошо подойдет чай с чабрецом. «Но чебрец нужно обязательно собирать самому, – отмечает эксперт по чаю, - то, что продается в магазинах и аптеках не подходит».

Анастасия Цепина