Побои в семье могут приравнять к административному нарушению

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.01.2017 11:49

Такой законопроект сегодня рассмотрят в Госдуме. При этом, ещё летом прошлого года насилие именно со стороны близких впервые признали своего рода отягчающим обстоятельством и вот теперь, некоторые депутаты считают эту меру слишком жёсткой.

Предлагают случай первых побоев пока считать преступлением не уголовным, а по полной наказывать только за рецидив. Как пример, парламентарии, приводят ситуацию, в которой родной отец может оказаться уголовником, лишь за подзатыльник своему сыну, если же этот подзатыльник даст ребёнку посторонний человек, то это будет считаться административным правонарушением. Правда, примеры с избиением жён депутаты не приводили. Отмечу, в Псковской области сейчас работает несколько специальных центров, которые помогают жертвам домашнего насилия, один из них в деревне SOS. Сюда регулярно приходят женщины, пострадавшие от рук собственных мужей.

АЛИНА ЧЕРНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ SOS:

Такие случаи нужно предавать огласке, как правило, мужчины, которые позволяют себе насилие в отношении жены или ребёнка, они так называемые кухонные тираны. Как только муж понимает, что информация вышла за пределы квартиры. Как правило, они начинают переосмысливать это, это вряд ли повод полностью сменить тактику поведения, но это повод задуматься, для человека, который поднял руку на жену.

Регина Кадырова