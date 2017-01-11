Следственный комитет Псковской области возбудил уголовное дело в отношении Александра Гизбрехта

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.01.2017 11:22

Руководителю "Псковпассажиравтотранса" могут инкриминировать злоупотребление должностными полномочиями. Основой для дела стали материалы проверки прокуратуры Псковской области, а еще ранее - Счетной палаты региона. По материалам прокурорской проверки, Александр Гизбрехт сдал в аренду возглавляемому предприятию свой собственный автомобиль Тойота Лэнд Крузер.

За это "Псковпассажиравтотранс" на момент проверки заплатил директору почти четыре миллиона рублей. По мнению Счетной палаты, директор предприятия имел право на такую сделку, только должен был ее согласовать с областным Комитетом по имущественным отношениям. Однако прокуратура обнаружила в действиях Гизбрехта нарушения антикоррупционного законодательства.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ, ПРОКУРОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Самое главное, что предприятие имело в недавнем прошлом в том числе задолженность по заработной плате, а руководитель, злоупотребляя своим служебным положением, совершал некие коррупционные действия. Вот расследование уголовного дела расставит все точки над «и» и даст ответы на те вопросы, которые возникли в ходе этой проверки.

Иван Павлов