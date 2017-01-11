Жители многоэтажек в Плюссе жалуются на холод в квартирах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.01.2017 11:28

Жители Плюссы уже который год подряд испытывают перебои с отоплением. Несмотря на заверения властей о готовности к отопительному сезону - в эти дни столбик термометра в жилых помещения не дотягивает до пятнадцати градусов. А в сильные морозы внутрикомнатная температура опускалась и ниже десяти.

У подъезда дома № 39А по улице Ленина нашу съемочную группу встречает настоящий стихийный митинг. Несколько десятков человек в негодовании высыпали на улицу. Говорят – здесь ненамного холоднее, чем в квартире. И если бы не середина рабочего дня – людей вышло бы гораздо больше. У многих дома термометр показывает меньше 15 градусов. При этом счета за отопление приходят как говорят разгневанные жильцы – «астрономические».

АНТОНИНА МУСАТОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА 39А ПО УЛ. ЛЕНИНА:

У меня двухкомнатная квартира. Я плачу за отопление 4900!

Такой «ледниковый период» в Плюссе далеко не в одном доме. Люди вынуждены ходить по квартире в куртках и зимних шапках. И изобретать свои способы борьбы с холодом.

ГАЛИНА ПЛЕВАК, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА 39А:

А это мы утепляемся так. Это отражатель воздуха. Отсекает холодный воздух снаружи и бережет от батареи. Которая конечно еле-еле тепленькая.

Ольга Елкина – пенсионер, инвалид третьей группы. Всерьез подумывает о том, чтобы навсегда уехать из Плюссы. Говорит: так жить дальше просто невозможно.

ОЛЬГА ЕЛКИНА: ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА 39А :

Как спасаемся? Обогреватели? Обогреватели – не могу, потому что я - больная женщина. Мне не хватает воздуха. Вот газ – тоже плохо очень действует на меня. Я теряю сознание.

Возле котельной вместо положенного угля лежат сырые дрова. Вот таким топливом обогревали плюсские многоквартирные дома в минувшие морозы.

КИРИЛЛ МИХАЙЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

За один день в котлах такой котельной сгорает 15 кубометров вот таких дров. Чтобы обеспечивать непрерывную работу должна трудиться как минимум одна бригада рабочих. Колоть, подносить, закидывать. Но, как только мы появились на объекте, все рабочие куда-то вмиг испарились.

Местные коммунальщики пояснили – у района не осталось денег на нормальное топливо. Долги за отопление – более 10 миллионов. Но отдуваться, а правильнее сказать – «охлаждаться» за долги всего района почему-то вынуждены жильцы нескольких плюсских домов.

ГЕННАДИЙ ЧЕНЦОВ, И.О. ДИРЕКТОРА МУП «СЕРВИС»:

- Мороз был большой – стены промерзли, че там? Нагоняем температуру, угля нет у нас.

- Почему угля нет?

- Как почему? Потому что денег нет. Отдали б деньги, я б купил уголь. Нет денег - нет угля.

И если гидрометцентр своими прогнозами замерзающим жителям горькую пилюлю подсластил, то местные коммунальщики этого делать не спешат. Говорят, раньше февраля теплых батарей в квартирах можно не ждать.

Кирилл Михайлов, Иван Лопаев