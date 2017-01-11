В минувшем году в регионе дан старт нескольким крупным инвестиционным проектам

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.01.2017 11:09

Один из проектов по возврату сельскохозяйственных земель в оборот запустила птицефабрика "Назия", ещё один проект работает в Куньинском районе - здесь открылся крупнейший в России селекционно-генетический центр. Есть успехи в малом и среднем бизнесе.

В особой экономической зоне "Моглино" открывается предзаказ на аренду готовых производственных помещений - ещё год назад за эту фразу коллеги-журналисты подняли бы на смех, однако теперь она - реальность. В 2016-м особая экономическая зона под Псковом наконец обрела свои земные очертания. Сейчас здесь есть подстанция на 110 киловольт, современный таможенный терминал и 2 завода, которые должны заработать в 2017-м. А ведь многие всерьёз полагали, что «Моглино» попадёт в список 10 экономических зон, которые досрочно прекратили свою работу в прошлом году.

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ:

Мы видим, что вся инфраструктура готова. Мы видим, что 5 резидентов уже есть, плюс на подходе ещё один. Таможенная инфраструктура на сегодняшний день работает – нет ни одной причины, по которой могли бы сказать потенциальные инвесторы – что-то не готово и мы не можем войти. Всё есть.

Вообще, в 2016-м достаточно много инвестиционных проектов в регионе изменили привычный ландшафт – географический и экономический. Так, первый в области завод по сжижению газа мощностью 27 тысяч тонн в год уже поставляет топливо в Европу. Свой масштабный «зерновой проект» по возвращению в сельхозоборот полутора тысяч гектаров земли в Палкинском районе запустила птицефабрика «Назия». А в Куньинском районе в ноябре открылся крупнейший в России селекционно-генетический центр. В региональном АПК животноводство вообще лидер отрасли, показавшее 40-процентный рост – докладывает летом губернатор Андрей Турчак главе государства.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы реализуем проект по строительству свинооткормочного комплекса, наверное, одного из самых крупных в Российской Федерации. Плановая мощность его - 2 миллиона голов на откорм. На сегодняшний день мы уже реализовали миллион, на миллион голов мы построили крупнейший на Северо-Западе комбикормовый завод.

Впрочем, при реализации подобных амбициозных планов о людях, живущих по-соседству, периодически забывают. Вот и в Невельском районе местный свинокомплекс удобрил дорогу к кладбищу отходами производства.

ПЁТР ЧЕРТКОВ:

Вот посмотрите слили навоз, кладбище получилось на острове из свиного навоза.

Главное в 2017-м опять не наступить на те же грабли. Другая важная задача в Год экологии – решить вопрос псковской свалки. Де-юре мусорный полигон в областном центре уже закрыт, однако замены ему так и не нашли. Причём, судя по протестам жителей ряда населённых пунктов Псковского района, вряд ли вопрос с переносом решится безболезненно. Нужны дополнительные триста пятьдесят миллионов рублей и на завершение проекта «Чистая вода» в областном центре: сейчас из двенадцати новых скважин работают только две – пока этого мало, чтобы обеспечить всех псковичей артезианской водой из-под крана.

Это же подстегнуло бизнес реализовать инновационную для региона идею – установить аппараты по продаже питьевой воды. Пока водоматы есть только на двух улицах Пскова – Никольской и Владимирской, но если проект с «Чистой водой» затянется - расширение сети – не за горами.

Вообще, предприниматели в 2016-м не сидели сложа руки. И речь сейчас не только о тех, кто открыл первый в регионе аквапарк, семизальный кинотеатр или современный гостиничный комплекс у Покровской башни. Около двухсот предприятий региона в прошлом году объединило движение «Своё» - чтобы продвигать местные товары.

ТАТЬЯНА ШАРЫГИНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ИДАВАНГ»:

Программа «Свое», которая наглядно показывает те продукты, которые произведены в Псковской области, ту продукцию, и еще дополнительно мотивирует людей покупать свое, это очень правильно.

А в августе лидер движения Александр Козловский выступил с инициативой пересмотреть межбюджетные отношения с Москвой – в пользу увеличения расходов федерального центра.

Похожая проблема волновала власти ещё 13-ти регионов, которых спустя несколько дней собрал в Пскове на совещание премьер Дмитрий Медведев. В результате – дотации субъектам выросли на двадцать три миллиарда рублей.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

Мы обязаны уменьшать разрыв между регионами за счёт ускоренного развития тех, кто пока отстаёт. По-хорошему каждый регион должен свои доходы зарабатывать сам. Если взять Псковскую область, где мы собрались – здесь понятно, нефти с газом нет, но есть уникальные памятники истории.

На том же совещании было принято решение, что с 17-го года в России начнут определять «Лучшую муниципальную практику». На тот момент первый подобный конкурс в нашем регионе уже подходил к концу. Несколько месяцев около пятидесяти городских и сельских поселений боролись за победу в номинации «экономика», «благоустройство», «культура» и «спорт». В итоге Порхову, Стругам Красным, Новосокольникам и Кунье, как победителям досталось по полтора миллиона рублей, а ещё 8 волостям – по миллиону. Неплохое подспорье для местного бюджета. И отличная причина остальным доказать, что они не хуже – уже в 2017-м.

Виталий Михайлов