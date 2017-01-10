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Об особенностях туризма в зимний период говорим на «Радио России-Псков» 11 января с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.01.2017 20:31

Об особенностях туризма в зимний период говорим на «Радио России-Псков» 11 января с 7.20Позади новогодние каникулы, во время которых многие из нас оказались туристами. Кто-то надел горнолыжный костюм и отправился покорять Мальскую долину. Кто-то предпочел провести время на базе отдыха или посетить исторические памятники нашей области. Кто-то из псковичей уезжал на время выходных в другой город. Но и в Псков приезжало немало гостей.

По данным одного из сервисов по поиску отелей, Псков вошел в десятку российских городов, наиболее популярных для отдыха с детьми в дни зимних каникул. И это неслучайно, ведь в Псков отлично подходит для семейного отдыха.
О том, где с пользой провести зимний отпуск, говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с президентом Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Геленой Самохваловой. Слушайте 10 января с 7.20 на «Радио России-Псков».

Анастасия Цепина

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