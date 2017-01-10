Взрослые и детские хоры, классическая музыка и народные песни: сегодня в Пскове состоялся грандиозный Рождественский концерт

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.01.2017 20:51

Сегодня вечером в большом концертном зале Псковской филармонии состоялся грандиозный Рождественский концерт. Традиционно его организует Псковская епархия. В нём приняли участие сотни человек. Это взрослые и детские хоры и даже военный оркестр бригады специального назначения.

В первой части прозвучали духовные песнопения, а в второй - светской - классическая музыка и народные песни.

Стихи и песни, прославляющие православную веру, отечество, дружную и крепкую семью, звучат с большой сцены филармонии. Ежегодный подарок Псковской патриархии.

ЕВСЕВИЙ, МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ:

Грандиозное событие - выступление сводного хора Псковской Митрополии. В первом отделении духовные песнопения, главные тропари праздника. В светской части - классическая и популярная музыка, народные песни и танцы.

ЛЮБОВЬ БЫКОВА, ДИРИЖЕР ХОРА ПСКОВСКОГО СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА:

Мы показываем именно свою культуру, свое миссионерское отношение к празднику родившегося Богомладенца и приносим свои дары ему, свое тепло, наши сердца и нашу любовь.

К концерту готовились накануне. В сводном детском хоре принимает участие около двухсот детей из коллективов Псковского кафедрального собора, храма Александра Невского, хор "Лучики" духовно-Просветительского центра Псково-Печерского монастыря и хор Дома детского творчества.

ТАТЬЯНА СЫТНИК, РЕГЕНТ ДЕТСКОГО ХОРА СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ПСКОВА:

Мы ежегодно принимаем участие в этом Рождественском концерте, а малыши хора "Зернышко" очень его любят и ждут с нетерпением репетиций и самого концерта. Это дошколята, которые так стараются, выступают и рвутся на сцену со всей душой.

Самому маленькому исполнителю 4 года. Многие в буквальном смысле все свое детство выступают на Рождественских концертах. К примеру, семья Усачевых, в которой шестеро детей.

ИВАН УСАЧЕВ, УЧАСТНИК ХОРА ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА:

Этот праздник про Рождество Христово. Когда родился маленький Спаситель в Вифлееме, как в одной из наших песен говорится, он родился не в богатом именитом доме, а в глухой пещере, на соломе. Мы очень любим этот праздник.

Рождество - время радости и добрых дел. Это и есть дары сыну Божию, подобные тем, которые принесли волхвы. Слова песнопений призывают славить и встречать родившегося Христа.

Марина Михайлова, Денис Алексеев