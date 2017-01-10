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Глава региона Андрей Турчак вошел в состав Совета по русскому языку при Правительстве России

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.01.2017 20:57

Глава региона Андрей Турчак вошел в состав Совета по русскому языку при Правительстве РоссииНовый состав Совета по русскому языку утвердил премьер Дмитрий Медведев. В него включены Министр образования и науки Ольга Васильева, представители различных профильных департаментов и ведомств, ВУЗов, руководители российских государственных СМИ, деятели науки и культуры.

Совет по русскому языку был создан четыре года назад для рассмотрения ключевых вопросов в области государственной поддержки и развития русского языка. Возглавляет Совет вице-премьер Ольга Голодец.

Татьяна Борисова


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