Глава региона Андрей Турчак вошел в состав Совета по русскому языку при Правительстве России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.01.2017 20:57

Новый состав Совета по русскому языку утвердил премьер Дмитрий Медведев. В него включены Министр образования и науки Ольга Васильева, представители различных профильных департаментов и ведомств, ВУЗов, руководители российских государственных СМИ, деятели науки и культуры.

Совет по русскому языку был создан четыре года назад для рассмотрения ключевых вопросов в области государственной поддержки и развития русского языка. Возглавляет Совет вице-премьер Ольга Голодец.

Татьяна Борисова