Сейчас мы на первом месте, а это значит, что Псков может стать городом января. Онлайн-голосование завершается завтра. Сейчас важно не упустить лидирующую позицию, поэтому к участию в проекте приглашаются те, кто ещё не успел отдать свой голос за наш город на сайте «ya.russia.tv».
Напомню, главная задача проекта - запечатлеть лица современников - здесь и сейчас, на всем пространстве большой страны. В каждом городе-участнике акции работает передвижная студия, где снимаются лица всех желающих. В итоге должен сложиться единый грандиозный портрет России. Видеоролики с самыми выразительными лицами увидит вся страна в эфире федерального телеканала «Россия 1». Также портреты всех участников будут опубликованы и на сайте проекта.
Татьяна Борисова
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