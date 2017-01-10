Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.01.2017 17:15

Сейчас мы на первом месте, а это значит, что Псков может стать городом января. Онлайн-голосование завершается завтра. Сейчас важно не упустить лидирующую позицию, поэтому к участию в проекте приглашаются те, кто ещё не успел отдать свой голос за наш город на сайте «ya.russia.tv».

Напомню, главная задача проекта - запечатлеть лица современников - здесь и сейчас, на всем пространстве большой страны. В каждом городе-участнике акции работает передвижная студия, где снимаются лица всех желающих. В итоге должен сложиться единый грандиозный портрет России. Видеоролики с самыми выразительными лицами увидит вся страна в эфире федерального телеканала «Россия 1». Также портреты всех участников будут опубликованы и на сайте проекта.



Татьяна Борисова