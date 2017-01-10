Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.01.2017 16:54

Итоги года подводили сегодня и в городской администрации. На координационном совещании прозвучали отчёты разных служб. Так, почти шестьсот литров алкогольной продукции изъято в декабре из розничных торговых точек в Пскове. Всего в прошлом году на экспертизу отправилось пятнадцать тонн спиртосодержащей продукции.

Об этом сегодня на координационном совещании рассказал начальник городского УМВД Сергей Сурин. По его словам в Пскове в минувшем году фактов отравления алкоголем зафиксировано не было. Тем не менее сотрудники полиции регулярно проводят рейды по розничным точкам и проверяют соблюдения правил продажи алкоголя. На совещании говорили также об аварийности на дорогах. В прошлом году количество ДТП снизилось более, чем на двадцать процентов по сравнению с две тысячи пятнадцатым, а количество погибших на пятьдесят. Не последнюю роль сыграли установленные в городе пешеходные ограждения. В целом по словам руководителей города новогодние праздники прошли без особых происшествий.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА Г.ПСКОВА

Что касается новогодних праздников, то у нас сначала погодные условия были не очень хорошие, поэтому и настроение у людей было не совсем праздничное и людей было не очень много на улицах, потом пришли настоящие зимние морозы, людей стало еще меньше, потому что слишком морозы были большие, но для наших школ, садиков это сыграло хорошую роль, потому что люди находились дома, мы не перешли порог заболеваемости наших детей.

Наталья Барарь