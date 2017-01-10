Секреты выбора лучших сортов чая и оригинальные рецепты приготовления обсуждаем в «Шоу Вежливых Людей» на Радио «Маяк-Псков» 10 января

Традиционными напитками псковичей в минувшие холода стали ... чай и кофе. Таковы результаты опроса наших радиослушателей. Действительно, мало кто из нас может представить себе день без кружечки снимающего усталость чая или ароматного кофе. Но даже такие, казалось бы простые и привычные напитки, при нестандартном подходе могут удивить. Секреты выбора лучших сортов и оригинальные рецепты приготовления этих напитков обсуждаем в «Шоу Вежливых Людей» на Радио «Маяк-Псков» с нашим гостем – экспертом по чаю Денисом Шумаковым. Слушайте 10 января. Обращаем ваше внимание, что время выхода программы изменилось - теперь наше шоу в эфире с 17:05.
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