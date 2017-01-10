Игорь Лагунин: «Пскову необходим музей фресок»

Создать музей фресок предложил руководитель представительства Российской ассоциации реставраторов по Псковской области Игорь Лагунин в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков». По словам реставратора, в музее должны быть собраны репродукции наиболее значимых образцов псковской монументальной живописи.
Несмотря на то, что на псковской земле находится несколько храмов с уникальными древними фресками, для массового зрителя доступ к этим памятникам культуры ограничен, отметил гость нашей студии. Новый музей позволил бы жителям и гостям города увидеть все богатство псковской монументальной живописи в одном месте и, несомненно, способствовал бы росту туристического потенциала Пскова.
Добавим, в советские годы уже предпринимались попытки реализовать подобный проект в Мирожском монастыре, однако с началом перестройки работы были заморожены. Копии фресок, сделанные для экспозиции, хранятся в фондах Псковского музея-заповедника и по сей день.
Анастасия Цепина
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Январь 2017
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