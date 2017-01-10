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В Пскове подвели итоги работы по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в 2016 году

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.01.2017 14:57

В Пскове подвели итоги работы по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в 2016 годуНовогодние праздники в регионе прошли без серьёзных происшествий. Губернатор Андрей Турчак, открывая координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области за две тысячи шестнадцатый год поблагодарил все ведомства, обеспечивающие безопасность людей в новогодние каникулы.

Также сегодня участники заседания подвели итоги работы за прошлый год. Как доложил секретарь совещания Геннадий Егоров, комплексный план действий, разработанный в прошлом году, выполнен в полном объеме. Решения, принятые на заседаниях, были утверждены губернатором, и по докладам ответственных лиц - все они были выполнены в надлежащие сроки. Сегодня также был утвержден план работы совета на две тысячи семнадцатый год.

Ольга Лосская


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