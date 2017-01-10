Попавший в ДТП под Стругами Красными детский православный хор из Минска домой в Белоруссию отправится завтра

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.01.2017 14:52

Сейчас ребята и сопровождающие их взрослые - всего пятьдесят четыре человека - находятся в паломническом центре Псково-Печерского монастыря. Там по дороге домой из Санкт-Петербурга, где дети участвовали в конкурсе, они должны были переночевать изначально. Однако по пути попали в небольшую аварию. Сейчас в Псково-Печерском монастыре для них организована культурная программа.

С обителью ребят познакомил настоятель отец Тихон. Он-то и предложил отправляться в путь не сегодня в ночь, а завтра утром в сопровождении ГИБДД. Белорусские гости, которые накануне вечером стали участниками ДТП предложение приняли с удовольствием. К счастью, серьёзно в аварии никто не пострадал. Обошлось единичными небольшими травмами.

ТАТЬЯНА ЦУРКО:

Водители ехали со скоростью, наверное, 55 км/ч, но сзади ехала гружёная фура. Она тоже притормозила, но поскольку она была гружёная, она не успела остановиться, но она уже тормозила, и она чуть-чуть ударила в бок автобуса. Был лёгкий удар, я лично, сидя в автобусе, даже не поняла, что произошло, но это дети. Они, конечно, так, встрепенулись, но у нас нет ни одного пострадавшего, просто ни одного. Если считать пострадавшими тех, у кого синяк на ноге, то их тоже немного".

ДТП произошло накануне: на двести пятьдесят первом километре Ленинградского шоссе в автобус въехал большегруз. Двигаться дальше автобус самостоятельно не смог. На месте работала дежурно-спасательная группа. Подменный транспорт предоставил Псковпассажиравтотранс. На нём гостей и доставили в Печоры.

Надежда Прыгина