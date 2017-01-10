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Автобус с детьми попал в аварию под Стругами Красными

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.01.2017 11:29

Автобус с детьми попал в аварию под Стругами КраснымиДТП произошло накануне поздно вечером на двести пятьдесят первом километре Ленинградского шоссе. Водитель большегруза, ехавший за автобусом, врезался в него. Пассажиры - граждане Белоруссии, в основном дети, всего пятьдесят четыре человека. Они ехали из Санкт-Петербурга в Минск. Серьезно в аварии никто не пострадал. Но автобус дальше двигаться самостоятельно не мог.

Поэтому на место ДТП была отправлена дежурно-спасательная группа из Пскова с оборудованием и комплектом для обогрева. А также автобус, который предоставил Псковпассажиравтотранс. На нем гостей доставили в паломнический центр Печерского монастыря, где они и должны были заночевать.

Кирилл Радион


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