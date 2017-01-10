Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.01.2017 11:24

Пскович Сергей Иванов может лишиться земельного участка и строящегося на нём дома в урочище Худякова Гора в Псковском районе. Эту землю, соблюдая все требования закона, мужчина купил еще два года назад и уже вложил в стройку более миллиона рублей, в том числе и кредитные средства. Тем временем свои права на участок предъявило местное лесничество, мотивируя это тем, что он относится к землям лесного фонда.

Природоохранная прокуратура потребовала лишить Сергея права собственности. Псковский Городской и Областной суды встали на сторону прокуратуры. По их решению мужчина должен освободить землю. При этом возмещения затрат ему по факту требовать не с кого.

У меня проложены все коммуникации, т.е. уже электричество, кабели проведены к дому. Проложен водопровод, проложена канализация. Ну, и соответственно, сделана канализация, септики. Всё установлено. По большому счёту остаётся коробку ставить, и можно жить. Эту начатую стройку Сергей Иванов уже привык называть домом своей мечты. Долго подыскивал подходящий участок, сам досконально продумывал проект, закупал материалы, своими руками заливал фундамент. Отметить новоселье Сергей вместе с женой и сыном готовился в новогоднюю ночь. Все планы нарушил звонок из суда. Новость о том, что стройка развёрнута на земле лесного фонда, прозвучала, как гром среди ясного неба.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ:

Я всегда боюсь таких вещей, и всегда думал, что очень осторожный. Сходили в регпалату, в кадастровый. Нам были предоставлены все документы, что данный участок под строительство жилых домов. И назначение земель - земли населённых пунктов.

Свои слова Сергей подтверждает документами. Вот свидетельство на право собственности, вот кадастровый паспорт, в котором категория участка значится, как земля населённых пунктов. Инициатором судебного разбирательства стало местное лесничество, главное требование - прекратить стройку и изъять участок у Сергея.

Пытаясь разобраться в этой непростой ситуации мы обратились в лесничество, в областной Комитет по природопользованию, в региональный Росреестр, в администрацию Псковского района (которая, к слову, на суде выступала в защиту Сергея). К сожалению, никто из них не ответил на наши запросы и не дал официальный комментарий. Мы попробовали восстановить историю, опираясь на материалы решения суда. И вот что получилось в итоге.

Еще в советское время участок площадью в три гектара был в ведении местного колхоза "Металлист". В девяносто втором году он передал землю администрации Тямшанской волости, которая в свою очередь, чуть позже передала участок в бессрочное пользование фирме "Алёна" для постройки на нём нескольких жилых домов и магазина. Стройка, как водилось в девяностые, не задалась.

Начатые дома разобрали на стройматериалы, на участке образовалась стихийная свалка. Тем временем в двухтысячному году администрация Псковского района дала согласие на перевод лесных земель в категорию нелесных, тем самым, следуя материалам суда, превысив свои полномочия. В две тысячи десятом в региональном Росреестре этот участок учли, как земли населённых пунктов. В итоге, по мнению суда, это и привело к двойному учёту.

Дальше фирма "Алёна" продала землю частному лицу Фомину, у которого, в свою очередь, соблюдая все требования закона, и купил участок под строительство наш герой Сергей Иванов.

Нина Николаева, глава Тямшанской волости, единственная из чиновников, кто сразу, несмотря на отпуск, согласился встретиться с нами. Она убеждена: землю нужно отдать Сергею, который приобрёл её совершенно законно. Женщина рассказывает: в лесничестве знали и о стройке на участке в девяностые, и о стихийной свалке. Никаких работ по лесоустройству там не проводилось. Кусты и котлованы с мусором - вот и весь лес.

НИНА НИКОЛАЕВА, ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЯМШАНСКАЯ ВОЛОСТЬ:

Если бы они считали своими эти земли, в 94 году, наверное написали письма: «Что вы творите? Что вы делаете? Уберите жилые дома, это земли лесничества». Они тоже знали, что эти земли отданы "Алёне", они тоже в курсе были. Возражений ни в наш адрес, ни в адрес "Алёны" от лесничества не поступало.

В подобной ситуации оказались и несколько соседей Сергея, которые тоже вынуждены доказывать в суде, что приобрели участки законно. Сам мужчина признаётся: опускать руки, несмотря на решения и Городского и Областного суда, он не собирается. Отстаивать своё право Сергей Иванов продолжит в высших инстанциях.

Ирина Коваленко, Денис Алексеев