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В январе пенсионеры получат единовременную выплату

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.01.2017 10:53

С сегодняшнего дня социальные пенсии вырастут на четыре процентаЕдиновременную выплату пять тысяч рублей получат пенсионеры в январе. Выплаты пройдут с тринадцатого по двадцать пятое. Их получат все пенсионеры, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации и являются получателями пенсий по состоянию на тридцать первое декабря две тысячи шестнадцатого года.

Заявление на единовременную выплату писать не нужно.

НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Те пенсионеры, которые получат пенсию до 13 января 2017 года им будет единовременная выплата доставлена или перечислена повторно, начиная с 13 января. Те, кто получает пенсию после 13 января, единовременная выплата 5 тысяч рублей будет доставлена или перечислена вместе с пенсией.

Екатерина Давыдова

 

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