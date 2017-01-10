В январе пенсионеры получат единовременную выплату

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.01.2017 10:53

Единовременную выплату пять тысяч рублей получат пенсионеры в январе. Выплаты пройдут с тринадцатого по двадцать пятое. Их получат все пенсионеры, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации и являются получателями пенсий по состоянию на тридцать первое декабря две тысячи шестнадцатого года.

Заявление на единовременную выплату писать не нужно.

НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Те пенсионеры, которые получат пенсию до 13 января 2017 года им будет единовременная выплата доставлена или перечислена повторно, начиная с 13 января. Те, кто получает пенсию после 13 января, единовременная выплата 5 тысяч рублей будет доставлена или перечислена вместе с пенсией.

Екатерина Давыдова